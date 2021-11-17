Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi tamamlanan ve konuşmakta güçlük çeken 55 yaşındaki Şenel Kanlı, bir ay önce öksürük ve ağrı şikayetiyle yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan ve 28 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kanlı, "Covid-19 hastalığını çok zor geçirdim. Çok pişmanım. Aşı olmadım çünkü çok korktum. Herkes aşı olsun." dedi.

Annesini aşıya ikna edemedi

Şenel Kanlı'nın kızı Rabia Kanlı ise behçet hastası olduğunu, Covid-19'a yakalandığında annesinin ölmesinden çok korktuğu için travma yaşadığını anlattı.

Kanlı, "Annem benim öleceğimi düşündüğü için daha çok korktu. Annemi aşı olma konusunda ne kadar ikna etmeye çalışsam da kendisi ikna olmadı. Ben de Kovid-19'a yakalanınca annemin korkusu ikiye katlandı" dedi.

Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay ise Şenel Kanlı'nın Kovid-19 aşısı olmadığını, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kaldığını belirtti.

Elay, hastanelerindeki vakaların çoğunun aşısız olduğuna dikkati çekti.