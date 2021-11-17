Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'da ve bazı ülkelerde yaşanan vaka artışlarının ülkeler arasında da bulaşı artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, vaka artışlarındaki sebebin tedbirlere yeteri kadar uyulmadığından kaynaklandığının altını çiziyor.

"2-3 hafta sonra Türkiye de etkileniyor"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs salgınında epidemiyolojik verilere göre Avrupa'da vaka artışı olduktan genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye'de de vakaların arttığını söyledi.

"Aşı sayısı yüksek olsa vaka sayısı da düşer"

Prof. Dr. Akın, toplumda aşı olanların bir şekilde hastalanmaktan özellikle hastalığı ağır geçirmekten ya da ölümden korunabildiğini belirtti.

"Fakat aşısız gruplarda hastalanma devam ediyor. Bunlar arasında ağırlaşan vakalarda sonuçta ölümle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sayılarda aşıya bağlı olarak hastalığın artış hızı tutuluyor; ama aşı sayısı artırılamadığı için de bir türlü vaka sayısı düşmüyor. Aşı sayısı çok daha yüksek olsa vaka sayısının çok dramatik şekilde düşeceği görülüyor. Bunun en tipik örneği, Portekiz ve İsrail. Aşılama oranları çok yüksek olduğu için ölüm sayıları düşük."

"2 dozdan sonra aşı olmayanlarda da ölümler arttı"

Prof. Dr. Akın, özellikle tek doz ya da 2 doz Sinovac aşısı olmuş olanların 3 ay geçtikten sonra muhakkak 1 doz daha yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Bu konuda büyük eksiklik olduğunu ve bu kişilerin aşılarını tamamlaması gerektiğini belirten Akın, "'Ben 2 doz aşı oldum' deyip de bundan sonra aşı olmayacağını düşünenler hastalıkla karşılaştığında hastalığın beklenen tablosu ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalar, ölümler bunların arasında da olmaya başladı. Bu önemli noktalardan birisi" diye konuştu.

Maske kullanımı düşüşte

Prof. Dr. Akın, insanların pandeminin yarattığı baskıdan sıkılmış durumda olduklarına dikkat çekerek, "Bundan dolayı dünyadaki tüm toplumlarda maske kullanımı son derece düşmüş durumda, mesafe kavramı yok. Konserler, kalabalık grup toplantıları, kongreler devam ediyor. Buralara gidildiği zaman zaten yoğun bir kalabalık buna bağlı olarak da insanlar kurallara uymuyor. Bunu Türkiye’de de yaşıyoruz. İnsanlar herhangi bir koruyucu önlem almıyorlar, özellikle maske takmıyorlar. Bir de aşılama oranları istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla toplu halde mücadele yapılmadığı için biz vakaları böyle görüyoruz" dedi.

Aralık ayına doğru vaka artışını 25-30 binlerde tutamayacağız"

Prof. Dr. Akın, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde aşılama oranlarının yüzde 60 oranlarında, Türkiye ile benzer olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Almanya, Belçika, Hollanda ciddi olarak bir vaka artışı sorunu yaşıyor. Neden? Kişiler önlem almıyorlar. Özellikle oralarda maskesiz dolaşmak serbest. Aşının da koruyuculuk etkisi bir düzeye kadar geliyor. Arkasından da vaka sayıları artıyor. Eldeki epidemiyolojik veriler doğrultusunda, Avrupa’da vaka artışı olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye’de de vakalar artıyor. Bu konuda Türkiye biraz daha geriden geliyor. Onun için benim endişem Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak."