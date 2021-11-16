Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Karabük’te 2. doz aşı oranı yüzde 75’e ulaştı.

Koronavirüs vaka sayısı ile birinci sırada bulunan Karabük’te, sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil ekiplerle kentin birçok noktasında aşılama çalışmaları yapıldı.

Karabük, ikinci dozda yüzde 75'i geçerek risk haritasında 'mavi' renge bürünürken, kentte gençlerde aşılama oranlarının artırılması ve aşı takvimini tamamlamayan vatandaşların bir an önce eksik aşılarının yapılması yeni hedef olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, "Çok şükür artık mavi kategorideki iller arasındayız. Çarşı, pazar dolaşan, tek tek evleri gezen, büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.