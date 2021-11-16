Bilim Kurulu Üyesi Şener: Aşılamanın yüzde 75'in üzerine çıkması gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener 2 doz aşının ömür boyu koruma sağmayacağına dikkat çekti, "aşısı tamamlanan grubu yüzde 75'in üzerine çıkarırsak, salgının kontrolü bizim elimize geçecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz Biontech uygulamasına başlandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener 2 doz aşı olanların antikor seviyesinin ömür boyu yüksek düzeylerde kalmayacağını söyledi:
3'üncü doz aşı 18'den büyük herkese açık
2 doz aşısını olmuş olan 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3'üncü doz Biontech aşısını olabiliyor.
Aşı tedariki ile ilgili bir problem olmadığı için 2'nci doz aşısının üzerinden 180 gün geçmiş olan bireylerin tamamına 3'üncü doz uygulanıyor.
"Önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var."
Prof. Dr. Şener salgını kontrol altına almak için 3. doz aşılamanın önemine dikkat çekti:
"Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75'in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var."
"Rakamların stabil seyretmesi yanıltmasın"
Rakamların stabil seyretmesi de aldatıcı olabilir...
"Ani yükselmeler olabilir. Maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmeden koronavirüs vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil".
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