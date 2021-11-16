Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz Biontech uygulamasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener 2 doz aşı olanların antikor seviyesinin ömür boyu yüksek düzeylerde kalmayacağını söyledi:

"2 doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi, ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6'ıncı ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. Bu nedenle 3'üncü doz aşılanma oranı hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli".

3'üncü doz aşı 18'den büyük herkese açık

2 doz aşısını olmuş olan 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3'üncü doz Biontech aşısını olabiliyor.

Aşı tedariki ile ilgili bir problem olmadığı için 2'nci doz aşısının üzerinden 180 gün geçmiş olan bireylerin tamamına 3'üncü doz uygulanıyor.



"Önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var."

Prof. Dr. Şener salgını kontrol altına almak için 3. doz aşılamanın önemine dikkat çekti:

"Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75'in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var."

"Rakamların stabil seyretmesi yanıltmasın"



Rakamların stabil seyretmesi de aldatıcı olabilir...

"Ani yükselmeler olabilir. Maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmeden koronavirüs vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil".

