Etkinliğe BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç.Dr.Özcan Pişkin ve davetliler katıldı.

Programda ilk olarak Obezite ve Diyabet ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, obezite ve diyabet hakkında sunum yaptı. Daha sonra kan taraması ve obezite ile ilgili ölçüm yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.