3'üncü doz BioNTech aşıları uygulanmaya başlandı. Fakat özellikle ikinci ve üçüncü dozlarını tamamlamayan çok sayıda insan var. 60 yaş üzerinde dozların tamamlanmaması da ölüm sayılarını artırıyor. Uzmanlar, 2 doz aşı olanların antikor seviyelerini yükseltmek için 3'üncü dozlarını da olması konusunda uyarıyor.

İstanbul'da vaka oranı arttı

Salgının seyrini etkileyen illerden biri İstanbul. Son olarak, 100 bin kişide koronavirüs vaka haritası yayımlandı ve İstanbul 100 binde 307’ye yükseldi.

"Son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 60 yaş ve üzeri vatandaşların vakaların içerisindeki oranına dikkati çekti. Bakan Koca, “Son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8’i 60 yaş üzerinde" açıklamasını yaptı.

Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir. pic.twitter.com/b7efuWBGGG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2021

Tam korunmanın sağlanması için mutlaka 2. ve 3. doz aşıların tamamlanması gerekiyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 3'üncü doz aşıyı ve 60 yaş ve üzeri vakaları TRT Haber'de değerlendirdi.

Koronavirüs nedeniyle can kayıpları en fazla 60 yaş ve üstünde yaşanıyor. Tam korunmanın sağlanması için mutlaka 2. ve 3. doz aşıların tamamlanması gerekiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, merak edilen soruları @trthaber'de yanıtladı. pic.twitter.com/iC65OisROf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2021

"İleri yaşlar koronavirüsü ağır geçiriyor"

Prof. Dr. Yiyit, ölüm oranlarında 60 yaş ve üzerinin yoğunluğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dönemsel olarak vakalarda yaş oranları değişti. Salgında ölüm rakamlarında en çok etkilenen aslında yaşlılarımız oldu. Vakaların sadece yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Ölümlerin ise yüzde 84'ü bu yaşlarda. İleri yaşlar koronavirüsü ağır geçiriyor. Şunu unutmamalıyız ki aşı bizi bu durumdan kurtaran bir şey. Biz de 60 yaş ve üzerinden başladık aşılamaya. Ama hala aşı olmayanlar var. Ve aşılarını tamamlamayanlar var. İleri yaş ve ek hastalıkları olanların bu duruma çok dikkat etmesi gerekiyor."

"İleriki yaşlar, hatırlatma dozlarını da olsunlar ki tam aşılı olsunlar"

Yiyit, hala 3'üncü dozunu tamamlamayanlar için de uyardı, tam aşılı olmanın yeterince antikora sahip olmak demek olduğunun altını çizdi.

"Maske ve tedbirler bizim salgındaki yönümüzü belirliyor. Ölüm rakamlarını ve hastane yatışlarında ise aşının gücüne ihtiyacımız var. Aşısını tamamlamamışlar ya da olmamışlar genelde yoğun bakımlarda yatanlar olarak görülüyor. Yetişkin yaş gurubunda aşısını olmamış kişiler her geçen gün azalıyor. Tam aşılı olmak, bizi koruyan antikora sahip olmak demek. Yani 2 doz olan ileriki yaşların, hatırlatma dozlarını da olması gerekiyor ki tam aşılı olmuş olsunlar."

3. doz için e-Nabız kontrol edilmeli ya da en yakın merkeze gidilmeli

Yiyit, 3'üncü doz zamanlarının kolayca öğrenilebileceğini de belirtti.

"3'üncü doz olmayanlar, aşı karşıtı değiller. Sadece vaktinin gelmediğini düşünenler olabilir. Ay hesabı kaçabiliyor olabilir. Ama e-Nabız'da bu bilgiler mevcut. Ya da en yakın merkezde bu durumda yardımcı olunuyor. İhmal durumu da varsa herkes teşvik edici olmalı. Biz de bu konuda yardımcı olmaya hazırız."