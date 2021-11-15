Hani ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde aşılama oranının artması için çaba gösteren İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Amatör Lig'de mücadele eden Hanispor ile Licespor'un karşılaşması sonrası futbolcular ile teknik heyetlere aşı yaptı.

Tribündeki seyircilere seslenen Hanispor Kulüp Başkanı Abdurrahman Aktöre, "Sağlıklı yaşam ve sağlıklı spor için aşı olalım" çağrısı yaptı.