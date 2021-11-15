Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A ve B gruplarında 8. ve son maçlar oynandı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.
A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı.
Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.
B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
A ve B gruplarında son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Sırbistan
|8
|6
|2
|0
|18
|9
|9
|20
|Portekiz
|8
|5
|2
|1
|17
|6
|11
|17
|İrlanda
|8
|2
|3
|3
|11
|8
|3
|9
|Lüksemburg
|8
|3
|0
|5
|8
|18
|-10
|9
|Azerbaycan
|8
|0
|1
|7
|5
|18
|-13
|1
B Grubu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İspanya
|8
|6
|1
|1
|15
|5
|10
|19
|İsveç
|8
|5
|0
|3
|12
|6
|6
|15
|Yunanistan
|8
|2
|4
|2
|8
|8
|0
|10
|Gürcistan
|8
|2
|1
|5
|6
|12
|-6
|7
|Kosova
|8
|1
|2
|5
|5
|15
|-10
|5
- 02:30
- 02:23
- 01:44
- 00:58
- 00:33