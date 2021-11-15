Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 43 ev karantinaya alındı.
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