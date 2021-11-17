Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, arı poleninin bileşiminde amino asitler, lipidler (trigliseritler, fosfolipidler), vitaminler, mineraller ve flavonoidler dahil olmak üzere yaklaşık 250 bileşen olduğunu ifade ederek, bu bileşenlerin çeşitliliğinin bitki türüne, polen toplama zamanına göre değişebileceğini söyledi. Sivri ayrıca arı polenlerinin kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğunu belirtti.

"Karaciğeri toksit maddelere karşı korur"

Sivri, arı poleninin karaciğeri toksik maddelere karşı koruduğunu da anlattı.

"Karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır."

Arı poleninin antitömür etkili olduğunu vurgulayan Sivri, özellikle prostat kanserinde hücre büyümesini engellediğini ve hastaların şikayetlerini azaltabildiğini aktardı. Dilek Sivri, bazı çalışmaların ise arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"Yeni koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirir"

Arı poleninin yapısında bulunan flavonoid, fenolik asit ve diğer antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiğini belirten Sivri, “Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur. Yeni koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu süreçte hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve hastalık sürecinde vücut direncini artırmak için arı poleni besin desteği olarak kullanılabilir” tavsiyesinde bulundu.

Bu yan etkilere dikkat

Dilek Sivri, bazı kişilerde ise arı poleni tüketimiyle iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı kaşıntı gibi yan etkiler görülebildiğini söyleyerek, "Özellikle hamileler, emziren anneler, herhangi bir arı ürününe karşı alerjisi bulunan bireyler ve varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler doktor tarafından önerilmedikçe arı poleni kullanmamalıdır. Arı poleni kullanmak isteyen diğer bireyler de doktorlarına danışıp uygun arı poleni kullanabilir. Ayrıca arı poleni uygun koşullarda saklanmalı, alınması gereken doz miktarlarının üstüne çıkılmamalıdır" uyarısında bulundu.