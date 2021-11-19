Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım'da polise başvurarak iş yerlerinin soyulduğu şikayetini iletti. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının görüntülendiğini tespit etti.

Hırsız yabancı çıkmadı

Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda iş yerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü. Sabah işe erken gelerek iş yerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi. Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Hırsızlıktan sonra evine dönmedi

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüpheli Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi. Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

Yetkililer şüpheliyi yakalamak için vatandaşlardan yardım istedi. Şüpheli şahsı tanıyanların ya da görenlerin mutlaka 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunması istendi.