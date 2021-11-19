Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı ‘Doğu'nun Çukurova’sı’ olarak bilinen Iğdır’da etkili olan soğuk, araç camlarını ve su birikintilerini dondurdu.

Gece saatlerinde termometreler eksi 1’i gösterdi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarındaki buz ile karşılaştı. Araçların buz tutan camları zorlukla temizlendi.

Soğuk havalardan en çok etkilenen hayvanlar oldu. Parklarda yiyecek arayan kuşlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sabah işe gitmek için evden çıktığında aracının camının buz tuttuğunu gören Adnan Tekin, “Yaklaşık bir haftadır Iğdır’da hava çok soğudu. Gece eksileri görmeye başladık” dedi.