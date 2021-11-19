Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Doğu’nun Çukurova’sı dondu
[Fotoğraf: İHA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava Iğdır’ı vurdu.
Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı ‘Doğu'nun Çukurova’sı’ olarak bilinen Iğdır’da etkili olan soğuk, araç camlarını ve su birikintilerini dondurdu.
Gece saatlerinde termometreler eksi 1’i gösterdi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarındaki buz ile karşılaştı. Araçların buz tutan camları zorlukla temizlendi.
Soğuk havalardan en çok etkilenen hayvanlar oldu. Parklarda yiyecek arayan kuşlar vatandaşın kamerasına yansıdı.
Sabah işe gitmek için evden çıktığında aracının camının buz tuttuğunu gören Adnan Tekin, “Yaklaşık bir haftadır Iğdır’da hava çok soğudu. Gece eksileri görmeye başladık” dedi.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Iğdır
Sıradaki Haber
Tunceli’de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz