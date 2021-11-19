İstanbul Beşiktaş ve Sarıyer’de kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Sahil Güvenlik dalgıç timleri kaçak avcılık yapanların zulasını tespit etti.

Dalgıçlar, denize saklanan çuvalları çıkardı

Yasa dışı avlanıldığı belirlenen ve avcılık yapan şahıslar tarafından çuvallanmış halde deniz dibine bırakılan yaklaşık 2 ton civarında 54 çuval kara kıllı midye, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı.

Canlı oldukları görülen midyeler denize bırakıldı.

Yapılan denetimlerde 3 şahsa 16 bin 365 lira idari para cezası uygulandı.

Midye dolu çuvalların denizden çıkarılma anları ise kameralara yansıdı.