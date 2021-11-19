İstanbul'da polis ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

9 ilçede 9 adrese operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.