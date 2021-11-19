Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
9 ilçede 9 adrese operasyon
Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
Son Haberler
- 12:01
- 11:57
- 12:04
- 11:58
- 11:51
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan 2 ton midye denizden çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz