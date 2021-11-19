Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava şartlarına ilişkin, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile pus görüleceğini, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını açıkladı.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta eksi 8, Ardahan'da eksi 7, Ağrı'da eksi 5, Erzurum ve Iğdır'da eksi 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da ise eksi 2 derece olacak.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 16, Erzincan'da 12, Ağrı ve Iğdır'da 11, Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.