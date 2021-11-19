Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Geri dönüşüm fabrikasında 1 ayda 3'üncü yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Kartepe'nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının atık çamur depolarının bulunduğu bölümde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye giden ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü.
Son 1 ayda 3 kez yangın çıkan fabrikadaki durumla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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