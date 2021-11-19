Dün gece Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarından yaralı olarak çıkarılanlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Patlamanın sebebi mutfak tüpü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

Bu arada patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya savrulduğu görüldü.

Enkaz kaldırma çalışmaları bölgede devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı çıkarılmıştı.

Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.