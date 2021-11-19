Kestel’de yaşadığı öğrenilen Hasan Karacan ve Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.

Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.

Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.