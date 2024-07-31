Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze nemazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Haniye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.

Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti:

"Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."

Kırklareli

Kırklareli'nde öğle namazından sonra gerçekleşen gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi. Namaza Vali Yardımcısı, Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Hamas lideri Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

Kayseri

Kayseri'de Haniye için camilerden sela okundu. Daha sonra Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Çorum

Haniye için Çorum'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin Platformu tarafından öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, "Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin" dedi.

Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

Mersin

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazda Haniye için dualar edildi. Namazın ardından cami avlusunda toplanan kalabalık, tekbir getirip, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak protesto gösterisinde bulundu.