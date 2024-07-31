Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 31.07.2024 15:17

Şafak vakti polis kılığına girip kuyumcu soydular

Şanlıurfa’da 7 şüpheli polis kıyafeti giyerek şafak vakti gittikleri kuyumcunun evini soydu. Şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin, 2 kilo 300 gram altın çaldığı öğrenildi.

Şafak vakti polis kılığına girip kuyumcu soydular

Eyyübiye Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Vahit E. yanında kuzeni Naci S. ile birlikte evde bulunduğu sırada dün saat 05.00 sıralarında zil çalınca kapıyı açtı. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp, kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını söyledi.

Evi arayan 7 kişi, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, buradaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı.

Şafak vakti polis kılığına girip kuyumcu soydular

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., polis sandığı şüphelilerin kendilerini almadan ayrılmalarından bir süre sonra komşularından yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından eve gelen polis ekipleri, kuyumcuya herhangi bir operasyon yapılmadığını ve soyulduğunu söyledi.

Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 7 şüphelinin kimliğini saptadı.

Ekipler kent merkezi ve Harran ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile 7 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Hırsızlık Şanlıurfa Altın Polis
Sıradaki Haber
Manisa'da fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi
15:57
İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık
15:56
Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü
15:46
Orta Doğu ülkelerinden Haniye suikastına tepki ve taziye mesajları
15:32
Afganistan yönetimi, suikasta uğrayan Haniye için başsağlığı diledi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ