Şafak vakti polis kılığına girip kuyumcu soydular

Eyyübiye Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Vahit E. yanında kuzeni Naci S. ile birlikte evde bulunduğu sırada dün saat 05.00 sıralarında zil çalınca kapıyı açtı. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp, kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını söyledi.

Evi arayan 7 kişi, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, buradaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., polis sandığı şüphelilerin kendilerini almadan ayrılmalarından bir süre sonra komşularından yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından eve gelen polis ekipleri, kuyumcuya herhangi bir operasyon yapılmadığını ve soyulduğunu söyledi.

Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 7 şüphelinin kimliğini saptadı.

Ekipler kent merkezi ve Harran ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile 7 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.