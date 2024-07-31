Ambulans uçak kalp hastası 2 çocuk için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CN-235 uçağı özel olarak hazırlandı. Trabzon'da kalp hastası dört ve bir yaşlarındaki 2 çocuk, Ankara'ya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."