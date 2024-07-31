Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.07.2024 14:48

Ambulans uçak kalp hastası 2 çocuk için havalandı

Trabzon’da tedavi gören bir ve dört yaşlarındaki 2 çocuk Ankara’ya sevk edildi.

Ambulans uçak kalp hastası 2 çocuk için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CN-235 uçağı özel olarak hazırlandı. Trabzon'da kalp hastası dört ve bir yaşlarındaki 2 çocuk, Ankara'ya getirildi.

Ambulans uçak kalp hastası 2 çocuk için havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."

 

ETİKETLER
Ankara Çocuk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Trabzon
Sıradaki Haber
Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi
15:57
İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık
15:56
Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü
15:46
Orta Doğu ülkelerinden Haniye suikastına tepki ve taziye mesajları
15:32
Afganistan yönetimi, suikasta uğrayan Haniye için başsağlığı diledi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ