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Türkiye
AA 31.07.2024 14:04

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 tutuklu

Muğla’nın üç ilçesinde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 tutuklu

Muğla’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli/organizatör yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 12’si tutuklandı, 2 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 3 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 motosiklet olmak üzere 7 araç ele geçirilirken, olaylarda kullanılan ve yakalanan araçlara 99 bin 47 TL para cezası uygulandı.

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