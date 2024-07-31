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Türkiye
TRT Haber 31.07.2024 14:15

Otomobilin uçurumdan aşağıya yuvarlandığı anlar canlı yayına yansıdı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiine gitmekte olan sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı.O sırada yan koltuktaki kişi kayıttaydı.

Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan K.A ´nın kamerasına yansıdı.

Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melek A.´nın durumunun ağır olduğu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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