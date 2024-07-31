Otomobilin uçurumdan aşağıya yuvarlandığı anlar canlı yayına yansıdı

Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiine gitmekte olan sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı.O sırada yan koltuktaki kişi kayıttaydı.

Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan K.A ´nın kamerasına yansıdı.

Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melek A.´nın durumunun ağır olduğu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.