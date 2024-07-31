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Türkiye
AA 31.07.2024 12:27

İzmir'in iki ilçesinde yangın

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi. Çeşme ilçesinde ise makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in iki ilçesinde yangın
[Fotograf: AA]

İzmir'in Urla ilçesinde Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

2 site tahliye edildi 

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Çeşme'de makilik ve otluk alanda yangın

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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