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Türkiye
AA 31.07.2024 12:22

Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda, Milas ilçesinde de makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Milas'ta makilik ve ormanlık alanda yangın

Milas ilçesi Dörttepe mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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