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Türkiye
TRT Haber 31.07.2024 12:29

Tarihi Ulu Camii'den etkilenen Alman turist Müslüman oldu

Diyarbakır'a turistik gezi için gelen 32 yaşındaki Almanya vatandaşı Pedagog Freter, ziyaret ettiği tarihi Ulu Camii'den etkilenerek Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Pedagog Freter, Diyarbakır'a turistik gezi düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camiine gelen Freter, caminin yapısından ve Müslümanların ibadetinden etkilendi. Burada Ulu Camii rehberi Yaser Aydın, Freter'e İslam dininin güzellikleri ve cami ile kentin tarihini anlattı.

Müslüman olmaya karar veren Freter için Sur İlçe Müftülüğünde 'İhtida Merasimi' düzenlendi. Freter, 'Altair' ismini aldı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Freter'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Tarihi Ulu Camii'den etkilenen Alman turist Müslüman oldu

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Preter, 'Altair' ismini aldı. Sur İlçe Müftüsü Günay, Altair'i tebrik ederek 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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