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Türkiye
AA 31.07.2024 11:19

Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentteki 2 depoda sahte deterjan olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İncelemelerde, toz deterjanların tuz görünümlü torbalarda Mersin'de getirildiği, bir markaya ait ambalajlarla paketlendiği tespit edildi.

Emniyette ifadelerine başvuruların zanlıların, ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işleminden sonra deterjanların yurt dışına götürüldüğünü beyan ettiği aktarıldı.

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Mersin Kaçakçılık
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