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Türkiye
AA 31.07.2024 09:51

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Temmuz'da tarihlerinde Adana'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. 

Operasyonlarda, 516 gram esrar, 16 bin 232 uyuşturucu etkili hap, 3 kilo 676 gram sentetik uyuşturucu, 66 kök kenevir bitkisi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, suç unsurlarıyla ilgili 25 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu Narkotik Adana
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