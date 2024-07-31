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Türkiye
İHA 31.07.2024 09:47

Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da bir yolcu, tartıştığı minibüs şoförünün kulağını ısırarak kopardı. H.T. adlı şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak kopardı

Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Şefik Vural, saat 16.00 Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, "al lan" cevabına tepki gösterdi.

Yolcuya "hayırdır" diye soran Vural, küfürlerle karşı karşıya kaldı. Duruma kızan H.T. isimli şahıs, Vural'a saldırarak yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti.

Adana'da gittiği hastanede kulağı dikilemeyen Vural, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak.

Olayı gerçekleştiren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken aynı şahsın birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

"Elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu"

Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak kopardı

Minibüs şoförü Şefik Vural, kulağının bir kısmını koparan şahsın cebinden düşen parayı da aldığını belirterek, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda ‘al lan' diyerek parayı verdi. Ben de ‘hayırdır' deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok süratli şekilde yumruk attı. Ondan sonra üstüme çullandı. Vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı. En sonunda arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu. Kameralarda kayıtlı, sonuna kadar davacıyım" dedi.

Erzin Minibüs Kooperatif Başkanı Caner Erçökük, meslektaşına yapılan saldırıyı kınayarak, "Olayı yatıştırmaya çalışsak da Şefik Vural isimli şoför arkadaşımızın kulağı kopuyor. Isırarak kulağını koparıyor, şoförün kafasını direksiyona vuruyor. Hastanede kulağı dikemediler, Adana'ya gitti orada da zaman geçtiği için kulağı dikemediler. 10 gün sonra kulağından ameliyat olacak. Arkadaşımız bu talihsiz olayı yaşadı" dedi.

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