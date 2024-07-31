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Türkiye
İHA 31.07.2024 09:38

Asansör üçüncü kattan zemine çakıldı: 4 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, daha bir hafta önce bakımı yapılan asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı. Kaza sonucu asansör içindeki 4 kişi yaralandı.

Asansör üçüncü kattan zemine çakıldı: 4 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7057 Sokakta faaliyet gösteren bir taşımacılık ve turizm firmasında meydana geldi.

Firmanın ofis olarak kullandığı üç katlı binadaki asansörün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle boşa düştü. Yaşanan kazada içerisinde 4 kişi bulunan asansör, zemine çakıldı.

Olayın 112 Acil çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan dört kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Asansör kazasında yaralanan İsmail K, Tolgahan A, Oğuzhan Mete Y. ve İran asıllı Amil A, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları asansör boşluğundan uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırık ve yaralanmalar oluşan dört kişi, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki iki ayrı hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asansör geçtiğimiz hafta bakımdan geçmiş

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, firma yetkilileri 4 kişinin yaralandığı asansörün daha geçtiğimiz hafta rutin bakımdan sorunsuz bir şekilde geçtiğini ifade etti.

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