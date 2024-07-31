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Türkiye
TRT Haber 31.07.2024 07:59

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 14 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 14 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’un Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde iş yeri kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-14” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken birinin ise işlemleri devam ediyor.

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Bahçelievler ilçesinde 26 Haziran tarihinde gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli ilçesinde 3. Temmuz tarihinde E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir ilçesinde 3 Temmuz tarihinde S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde 11 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 6 farklı iş yeri kurşunlama tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında toplamda 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. 

 

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