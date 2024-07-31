İstanbul’da kaçak tütün operasyonu: 5 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bazı adreslerin kaçak sigara imalatı yapılan atölyelere dönüştürüldüğünü tespit etti.



İmal edilen sigaraların İstanbul'daki market, bakkal ve tekel bayilerine satıldığı belirlendi.

Pendik ilçesinde, 1 iş yeri, 5 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 10 ton sigara tütünü, 5 milyon 670 bin boş makaron ve sigara imalatında kullanılan malzeme ve makinalar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.