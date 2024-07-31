Rize'de sağanak taşkına sebep oldu

Sabah saatlerinde başlayan sağanak özellikle Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde etkili oldu.
Aniden bastıran yağmur sonrası ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri su baskınından etkilenen binalarla caddelerde temizleme çalışması başlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli yağmurun akşam saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşlar olası sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.