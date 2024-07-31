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Türkiye
AA 31.07.2024 13:27

İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verilecek.

İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek.

Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verileceği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sabah gürültüyle uyandık"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "07.00 gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan moloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var" diye konuştu.

Leyla Sırdaş da "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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