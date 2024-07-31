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Türkiye
AA 31.07.2024 15:21

Manisa'da fabrika yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilyalara plastik üreten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da fabrika yangını

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın rüzgarın etkisiyle yandaki başka bir fabrikanın bahçesine de sıçradı.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından göründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yunusemre Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, olay yerinde inceleme yaptı.

Genel, yangının ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Genel, "13.51'de ihbar geliyor ve çok kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatlik bir mücadeleyle çok şükür şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölü ve yaralı olmaması sevindirici" dedi.

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