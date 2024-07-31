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Türkiye
AA 31.07.2024 16:05

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 2024'ün ilk yarısında Avrupa'nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. Sabiha Gökçen'den yararlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen İSG, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) açıkladığı haziran ayı hava trafik raporuna göre, 2024'ün ilk yarısında Avrupa'nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasına girdi.

ACI'nın açıkladığı haziran sonu rakamlarına göre yılın ilk 6 ayında Sabiha Gökçen'den yararlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.

2023'ü 37,1 milyon yolcu ile tamamlayan İSG, ACI Europe'a göre, yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan "mega havalimanları" kategorisinde salgın öncesine (2019'un ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2'inci havalimanı oldu.

Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla "şehrin havalimanı" olarak adlandırılan İSG, 55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 165 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip.

İSG, 2024'ün başından itibaren uluslararası 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını daha da genişletti.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
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