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Türkiye
AA 31.07.2024 15:56

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık

İstanbul'un Başakşehir, Büyükçekmece, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerindeki 9 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz'da müşteki F.A'nın Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evinden hırsızlık yapıldığına ilişkin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Site ve evin içerisindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ş.U. (22), A.Ç. (25) ve yaşı küçük G.Ç. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında ele geçirilen 2 lüks marka saat, 5 bileklik, 3 kolye, kolye ucu, telefon, güneş gözlüğü ile 3 bin 325 lira ve 100 euro müştekiye teslim edildi.

Onlarca suçtan sabıkaları var

Şüphelilerden Ş.U'nun 113 suç kaydı ve 5 aranması olduğu, A.Ç'nin 39 suç kaydı, G.Ç'nin 26 suç kaydı ve 6 aranması, S.Ç'nin ise 11 suç aydı ve 1 aranması bulunduğu anlaşıldı.

Ayrıca yapılan çalışmada, şüphelilerin Başakşehir'den 2, Büyükçekmece'den 3, Bakırköy'den 2 ve Bağcılar'dan 1 olmak üzere toplam 8 ayrı evden yapılan hırsızlık olayının da failleri oldukları tespit edildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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