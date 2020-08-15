Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir taciri 32 kişi yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve birçok silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:23
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