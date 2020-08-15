Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunanistan geri itti, 83 göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 3 can salının içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu bölgeye gitti.
Can sallarının içerisinde bulunan 83 göçmen kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilen ve Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kıyıya çıkartıldı.
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