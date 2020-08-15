Demirciler mahallesinde bir günde 5 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle mahallenin giriş ve çıkış yolları toprak ve taş dökülerek karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbete başladığı mahallede, konuyla ilgili olarak Düziçi Kaymakamlığından şu açıklama yapıldı:

”İlçemiz Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesinde COVID-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirus (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14.08.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”