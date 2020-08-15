Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Malta Yolu Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Hemen otomobilden inen sürücü aracından uzaklaştı. Bu sırada freni boşalan otomobil alevler içerisinde hareket etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araç, arka tekerleğine takoz konularak durduruldu.

Araç kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri çok fazla büyümeden kontrol altına aldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın tamamen söndürülürken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, kurtarma aracıyla olay yerinden çekildi.