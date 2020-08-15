Karadeniz kıyısında mavi bayraklı sahilleri bulunan Kandıra ilçesi, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-605 kara yolunda, jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra yolunda ve sahil şeridinde havadan ve karadan denetim yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı öncülüğünde yapılan uygulamada, trafik ve sosyal mesafe kuralları denetlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal mesafe uyarısı yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığına ait ‘Sikorsky S70’ helikopter ile yapılan uygulamada, Kandıra yolunda kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin araçlarının plakaları, 11 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi.

Uygulama kapsamında 325 araç kontrol edildi. 8 araca toplam 2 bin 146 TL para cezası kesildi. 4 araç trafikten men edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Mavi bayraklı plajlarda pandemi kuralları da denetlendi. Sahilde yoğunluk oluşan noktalar belirlenerek ekiplere iletildi. Helikopterden belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.