Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.10.2026 16:26

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı

Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik Nevşehir merkezli operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Nevşehir
Sıradaki Haber
Antalya mutfağı COP31 ile dünya vitrinine çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini "ciddi" seviyesine yükseltti
16:50
Bedir Mutabakat Zaptı dört ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini buluşturacak
16:24
Rusya Letonya'ya protesto notası verdi
16:21
AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı
16:11
Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek
16:15
DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ