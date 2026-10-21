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Türkiye
AA 21.10.2026 14:10

Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan ziyaret

Yalova’da sağanak sırasında evinin bulunduğu sokaktaki mazgalı yapraklarla tıkandığı için bastonuyla temizleyen 65 yaşındaki Remziye Kurşun’a, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ziyarette bulunarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan ziyaret
[Fotograf: DHA]

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak sırasında Remziye Kurşun, merkezdeki evinin bulunduğu Kazımiye Sokak’ta mazgalın yapraklarla dolduğunu fark etti. Yağmur suyunun tahliyesinin engellenmemesi için mazgalın başına geçen Kurşun, biriken yaprakları bastonuyla temizledi.

Kurşun’un bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kurşun’u evinde ziyaret etti. Usta, duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiği Kurşun’a çiçek takdim etti.

Tıkanan mazgalı bastonuyla açan Remziye teyzeye Yalova Valisi Usta'dan ziyaret

Vali Usta, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kurşun’un davranışının yalnızca bir mazgalı temizlemekten ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ben o kadar mutlu oldum ki. O kadar gurur duydum ki. Yaptığın hareket öyle sadece mazgal temizlemek değil. O kadar altı dolu ki. Bize kim olduğumuzu ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek oldun. İnşallah gençler, büyükler size bakarak aynısını yapacaklardır.”

"Vatandaş olarak görevimdi"

Remziye Kurşun ise mazgalı temizlediği günü anlatarak davranışının bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

O gün hastaneye gittiğini ve sokaktaki su birikintisini fark ettiğini belirten Kurşun, şöyle konuştu:

“Vatandaş olarak görevimdi. Ben o gün hastaneye gitmiştim. Orayı gördüm. Göl gibi dalgalanıyor. Bastonla halledeyim dedim. O şekilde de açtım işte. Herkes yapardı yani. Herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimdi. Herkesin de yapmasını tavsiye ederim.”

 

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