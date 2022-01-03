Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, Özdoğru'nun Ankara'da bir adreste saklandığını tespit etti.
Ekipler, Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirledi.
Bunun üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 yıldır aranan şüpheliyi yakaladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.
Etiketler: FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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