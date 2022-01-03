Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne’nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan kimlik sorgusunda, yolcuların FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi. Sürücü H.D. ile araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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