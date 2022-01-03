Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan kimlik sorgusunda, yolcuların FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi. Sürücü H.D. ile araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklandı.