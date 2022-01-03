Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir kişi tartıştığı 3 kuzenini silahla vurdu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahla yaralananlardan 1'i daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 3'e çıktı, 1 yaralının tedavisi devam ediyor.
İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile yoldan geçen M.A. yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor
Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.
Serdar Y. de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın tedavisi sürüyor.
Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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