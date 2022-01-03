Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle lise öğrencileri, Seyhan Nehri'nde kano sporcularının eşliğinde koreografi sergiledi.
Vali Süleyman Elban, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında, 100 etkinlik düzenleneceğini ve etkinliklerin 3 Aralık'ta başlayıp 5 Ocak 2022'de tamamlanacağını açıklamıştı.
Adana Kız Lisesi'nden 100 öğrenci de bu etkinlikler kapsamında Taşköprü üzerinde buluştu. Öğrenciler "01", "100" ve sonsuzluk işareti oluşturdu.
Öğrencilerin gösterisi sırasında, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 18 kişilik kano-kürek takımı da köprü altından geçerek gösteriye eşlik etti.
Etiketler: Adana
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