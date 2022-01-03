Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kapanan yol ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, kaya ve toprak parçalarının temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.
Zonguldak-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde 28 Aralık'ta meydana gelen heyelan sonrası kara yoluna düşen toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldü.
Ekipler, çok sayıda iş makinesiyle yolu temizledi. Yol kenarına tedbir amaçlı beton bariyer koyuldu.
Çalışmaların bitmesiyle yaklaşık 1 haftadır kapalı kalan Zonguldak istikameti yeniden ulaşıma açıldı.
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