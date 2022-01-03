Siirt'in Baykan ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, uygulama noktasında E.N. idaresindeki tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 21 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü E.N. gözaltına aldı.

Uyuşturucunun İran uyruklu A.Y. ve H.A. tarafından İran'dan temin edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Teslim almaya İstanbul'dan geldi

İstanbul'dan uyuşturucuyu teslim almaya geldiği iddiasıyla yakalanan S.Ç.'nin üst aramasında 5 bin 500 dolar, 2 bin 500 euro ve 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.N. ve S.Ç. tutuklandı.

Organizasyonun İstanbul'daki sorumlusunun N.D. olduğunu da tespit eden ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.